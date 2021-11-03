مفاجأة: مبابي كان قريبا من هذا الفريق!

أفادت تقارير صحفية أن نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، كان قريبا من الانتقال واللعب بصفوف فريق ألماني قبل رحيله عن صفوف فريقه السابق موناكو.

وقالت صحيفة "ليكيب" إن مبابي كاد أن يوقع مع لايبزيج كلاعب شاب في عام 2015، قادما من أكاديمية موناكو.

وأضافت الصحيفة نقلا عن رالف رانجنيك المدير الرياضي للنادي الألماني في هذا التوقيت، أنه سافر إلى باريس للقاء عائلة مبابي، لاقتناعه بأن الفرنسي الشاب كان مناسبًا لأسلوب لعب النادي.

وأشار رانجنيك إلى أن والد مبابي أخبره أنه إذا أصبح "رالف" مدربا للفريق، سيسمح لابنه بالمغادرة إلى لايبزيج، وعيناه مغمضتان.

ولفتت إلى أنه مع تولي رالف رانجنيك مسؤولية المدير الفني للفريق بعد ستة أشهر، وقع كيليان مبابي عقده الاحترافي الأول مع موناكو، في الوقت الذي كان جيرار أوليه المستشار الرياضي لمجموعة "ريد بول" يحاول أيضا التعاقد مع مبابي.

إلا أن ما عطل هذه الصفقة، أن كيليان لم يضع النادي الألماني ضمن أولوياته، لاهتمام أندية أخرى بضمه مثل مانشستر يونايتد، مانشستر سيتي، ليفربول، تشيلسي وباريس سان جيرمان.

يذكر أن مبابي انتقل إلى باريس في صيف 2017 على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء مقابل 180 مليون يورو.