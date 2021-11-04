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دعوة رودريغيز للانضمام لمنتخب كولومبيا

تاريخ النشر: 04/11/2021 - 16:11

دعوة رودريغيز للانضمام لمنتخب كولومبيا
خاميس رودريغيز
عرب ٤٨

تلقى النجم الجديد لنادي الريان القطري، خاميس رودريغيز، دعوة للانضمام لصفوف منتخب كولومبيا لكرة القدم للمرة الأولى منذ عام.

وترك النجم السابق لريال مدريد الإسباني إيفرتون الإنجليزي من أجل الانضمام إلى نادي الريان في أيلول/ سبتمبر الماضي.

وبرز رودريغيز هداف مونديال البرازيل 2014 وظل أساسيا منذ ذلك الحين في المنتخب، لكنه عانى من الإصابات المتكررة في أثناء وجوده في إيفرتون، ما أبعده عن منتخب كولومبيا في كأس أمم أميركا الجنوبية (كوبا أميركا) في صيف 2021.

وبعد خروج رودريغيز من حسابات مدرب إيفرتون، رافاييل بينيتيز، وعدم مشاركته في أي مباراة مع الفريق هذا الموسم قبل انتقاله إلى الريان، فضل مدرب منتخب كولومبيا، رينالدو رويدا، استبعاده من مباريات فريقه في أيلول/ سبتمبر الماضي ضمن تصفيات كأس العالم 2022 بقطر.

هذا، وإثر تسجيل هدفه الأول بقميص الريان خلال الفوز على السيلية 4 - 2 نهاية الشهر الماضي، تلقى رودريغيز دعوة انضمام للمنتخب الكولومبي في المباراتين أمام البرازيل وباراغواي، علما بأن آخر مشاركة له بقميص منتخب بلاده تعود إلى 30 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 أثناء الخسارة أمام الإكوادور 1 - 6.

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#منتخب كولومبيا
#خاميس رودريغيز
#نادي الريان القطري

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