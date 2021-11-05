أنشيلوتي يستبعد بيل رغم تعافيه من الإصابة

استبعد مدرب ريال مدريد الإسباني، كارلو أنشيلوتي، لاعبه الويلزي غاريث بيل من قائمة الفريق لمواجهة رايو فايكانو المقرر لها غدا، السبت، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الليغا؛ وذلك رغم جاهزيته وخوضه المران الجماعي مع الفريق لينهي بذلك عملية التعافي من الإصابة.

وأشار أنشيلوتي في المؤتمر الصحافي عقب التدريب إلى أن حالة بيل جيدة، وأن أطباء ويلز هم من سيقرروا ما إذا كان اللاعب سيكون قادرا على اللعب بضعة دقائق مع منتخب بلاده في الالتزامات الدولية المقبلة.

وكان الدولي الويلزي، الذي استدعاه منتخب بلاده للمباراتين الدوليتين القادمتين في تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري في تصفيات المونديال، قد تعرض لإصابة أثناء الإحماء قبل مواجهة سيلتا فيغو في الدوري، في 12 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وفي المقابل، ستضم القائمة البرازيلي إدير ميليتاو الذي لم يتدرب مع باقي الفريق في المران الجماعي لأسباب شخصية، لكنه أجرى تدريبات منفردا ليكون جاهزا لمواجهة فايكانو.

كما أشار أنشيلوتي إلى أن البلجيكي إيدين هازارد سيعود للحصول على بضعة دقائق في مباراة الغد بعدما لعب 28 دقيقة فقط في أخر 4 مباريات.

وبذلك، لم يستعد المدرب الإيطالي أي من المصابين قبل فترة التوقف الدولية، حيث واصل كل من فيديريكو فالفيردي ورودريغو وماريانو عملية تعافيهم.