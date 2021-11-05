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باريس سان جيرمان بصدد خطوة جديدة بشأن ميسي

تاريخ النشر: 05/11/2021 - 17:06

باريس سان جيرمان بصدد خطوة جديدة بشأن ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي بصدد اتخاذ خطوة جديدة بخصوص نجمه الأرجنتيني ليونيل ميسي.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن ميسي سيغيب عن مباراة باريس سان جيرمان أمام بوردو غدا، السبت، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي.

وأضافت أن الإدارة الباريسية لا تمانع سفر ميسي إلى الأرجنتين، للانتظام في معسكر منتخب بلاده تحضيرًا لمباراتي أوروغواي والبرازيل في تصفيات المونديال.

وأشارت إلى أن مسؤولي باريس لديهم أمل في عدم المجازفة بميسي، وأن ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين لن يعتمد عليه إلا إذا كان لائقًا بنسبة 100%.

ولفتت إلى أن إدارة النادي الفرنسي، مقتنعة بأن أطباء منتخب الأرجنتين لن يجبروا ميسي على المشاركة في المباراتين، إلا إذا تعافى تمامًا من إصابته.

ويتعافى ميسي حاليًا من إصابة مزدوجة في الأوتار العضلية والركبة اليسرى، تسببت في غيابه عن المباراة الأخيرة أمام لايبزيج في دوري أبطال أوروبا.

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#ليونيل ميسي
#باريس سان جيرمان
#منتخب الأرجنتين

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