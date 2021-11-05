  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يسعى للتعاقد مع موهبة السيتي

تاريخ النشر: 05/11/2021 - 09:46

برشلونة يسعى للتعاقد مع موهبة السيتي
(أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع موهبة مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن الأمانة الفنية لنادي برشلونة، تراقب اللاعب جيمس ميكاتي، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يلعب في صفوف شباب مانشستر سيتي.

ويتبقى في عقد ميكاتي مع مانشستر سيتي، 18 شهرًا، وأفادت الصحيفة، أن برشلونة ليس الفريق الوحيد الذي يتابع اللاعب.

ويتمتع جيمس ميكاتي، باهتمام متزايد من أندية مانشستر يونايتد وليفربول وأياكس أمستردام وأتلتيكو مدريد، بجانب برشلونة.

وسجل ميكاتي، 15 هدفًا خلال 14 مباراة لعبها مع الفريق الإنجليزي، وفي المباراة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا للشباب، سجل هاتريك ضد كلوب بروج.

وأضافت الصحيفة "لا ينوي بيب غوارديولا المدير الفني للفريق الأول لمانشستر سيتي، السماح له بالرحيل، ويفكر في منحه فرصة المشاركة في الفترة المقبلة".

بودكاست عرب 48

#برشلونة
#مانشستر سيتي
#جيمس ميكاتي
#بيب غوارديولا

حوارات

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"
د. سامي إرشيد: "إقامة بنك تعاوني عربي يضع مجتمعنا على عتبة التطور والتنمية"

2021-10-16

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة
محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة

2021-11-05

تشافي يريد "العودة إلى الديار" وبرشلونة يفاوض السد في الدوحة
تشافي يريد "العودة إلى الديار" وبرشلونة يفاوض السد في الدوحة

2021-11-04

دعوة رودريغيز للانضمام لمنتخب كولومبيا
دعوة رودريغيز للانضمام لمنتخب كولومبيا

2021-11-04

الأكثر قراءة

الاحتلال يفعّل الاعتقال الإداري ضد القواسمة ويعيده للسجن

الاحتلال يفعّل الاعتقال الإداري ضد القواسمة ويعيده للسجن

2021-11-04
الكنيست يصادق على ميزانية الدولة لعام 2021

الكنيست يصادق على ميزانية الدولة لعام 2021

2021-11-04
مصرع عامل من الفريديس دهسا على شارع 6

مصرع عامل من الفريديس دهسا على شارع 6

2021-11-04
مصرع شاب من كابول جراء سقوطه في ورشة بناء برهط

مصرع شاب من كابول جراء سقوطه في ورشة بناء برهط

2021-11-04
تقرير إسرائيلي: النقابات المصرية عقبة أمام التطبيع

تقرير إسرائيلي: النقابات المصرية عقبة أمام التطبيع

2021-11-04