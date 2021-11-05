برشلونة يسعى للتعاقد مع موهبة السيتي

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع موهبة مانشستر سيتي الإنجليزي خلال الفترة القادمة.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن الأمانة الفنية لنادي برشلونة، تراقب اللاعب جيمس ميكاتي، البالغ من العمر 19 عامًا، والذي يلعب في صفوف شباب مانشستر سيتي.

ويتبقى في عقد ميكاتي مع مانشستر سيتي، 18 شهرًا، وأفادت الصحيفة، أن برشلونة ليس الفريق الوحيد الذي يتابع اللاعب.

ويتمتع جيمس ميكاتي، باهتمام متزايد من أندية مانشستر يونايتد وليفربول وأياكس أمستردام وأتلتيكو مدريد، بجانب برشلونة.

وسجل ميكاتي، 15 هدفًا خلال 14 مباراة لعبها مع الفريق الإنجليزي، وفي المباراة الأخيرة بدوري أبطال أوروبا للشباب، سجل هاتريك ضد كلوب بروج.

وأضافت الصحيفة "لا ينوي بيب غوارديولا المدير الفني للفريق الأول لمانشستر سيتي، السماح له بالرحيل، ويفكر في منحه فرصة المشاركة في الفترة المقبلة".