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محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة

تاريخ النشر: 05/11/2021 - 09:52

محمد صلاح ينافس على جائزة جديدة
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ينافس نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، لحصد جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

ويتصدر صلاح قائمة هدافي الدوري الإنجليزي برصيد 10 أهداف، بعدما أحرز 5 أهداف في 4 مباريات خاضها بالدوري في الشهر الماضي.

وافتتح صلاح حصيلته التهديفية بهدف مميز من مجهود فردي أمام مانشستر سيتي في المباراة التي انتهت بالتعادل 2-2، قبل أن يسجل هدفًا من مهارة فردية أخرى في الفوز على واتفورد بخماسية نظيفة.

وأكمل النجم المصري، عروضه القوية بتسجيل هاتريك في الفوز على مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة في ملعب أولد ترافورد.

وينافس صلاح على الجائزة، بين تشيلويل (تشيلسي)، ماكسويل كورنيه (بيرنلي)، فيل فودين (مانشستر سيتي)، فالنتينو ليفرامينتو (ساوثهامبتون)، أرون رامسدالي (آرسنال)، ديكلان رايس (وست هام) إضافة إلى يوري تيليمانس (ليستر سيتي).

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