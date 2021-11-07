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ريال مدريد ينضم لسباق ضم نجم بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 07/11/2021 - 23:36

ريال مدريد ينضم لسباق ضم نجم بايرن ميونخ
النجم الفرنسي كينغسلي كومان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني انضم إلى الفرق الراغبة في التعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ في الميركاتو الصيفي القادم، في ظل إمكانية رحيله عن صفوف فريقه عقب نهاية الموسم.

ووفقا لموقع "ديفينسا سنترال" الإسباني، فإن النادي الملكي يرغب في ضم الجناح الفرنسي كينغسلي كومان، لتعزيز قوة خط هجومه في الموسم المقبل.

وأشار إلى استعداد نادي العاصمة الإسبانية للتقدم بعرض يبلغ 35 مليون يورو نظير جلب صاحب الـ25 عاما إلى ملعب سانتياغو برنابيو.

ويعد الدولي الفرنسي أحد العناصر البارزة في صفوف بطل البوندسليغا، لكن عدم توصله لاتفاق مع ناديه بشأن تجديد عقده يفتح الباب أمام رحيله في المستقبل القريب.

ومن المقرر أن ينتهي عقد كومان مع بايرن ميونخ في صيف 2023، لكن الطرفان فشلا في التوصل لصيغة اتفاق، نظرا لرغبة اللاعب في مضاعفة راتبه إلى 20 مليون يورو سنويا.

وحال استمرار فشل الطرفين في التوصل إلى صيغة اتفاق، فإنه من المحتمل استمرار كومان حتى نهاية عقده، ليرحل مجانا عن النادي مثلما فعل النمساوي ديفيد ألابا الصيف الماضي، الذي انتقل إلى ريال مدريد.

وقد يضطر بايرن لبيعه في الصيف المقبل للاستفادة ماليا منه، وهو ما يحاول ريال مدريد استغلاله، علما بأن أندية أخرى ترغب في التعاقد مع كومان منها برشلونة وتشيلسي.

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#ريال مدريد
#كينغسلي كومان
#بايرن ميونخ

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