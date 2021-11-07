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غوارديولا بعد الفوز بالديربي: من الصعب إيقاف تشيلسي

تاريخ النشر: 07/11/2021 - 09:09

غوارديولا بعد الفوز بالديربي: من الصعب إيقاف تشيلسي
المدرب الإسباني بيب غوارديولا (أ ب)
عرب ٤٨

أبدى مدرب مانشستر سيتي، الإسباني بيب غوارديولا، سعادته بعد فوز فريقه في مباراة الديربي أمام مانشستر يونايتد بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وذكر غوارديولا عقب المباراة تعليقا على قول فيل فودين بأن السيتي لعب مباراة العمر لا يزال الكثير قادم فهو صغير في السن، خضنا العديد من مباريات عمرنا، نعرف مدى أهمية تلك المباراة".

وأضاف "دائمًا ما نقدم مستوى جيدا في الأولد ترافورد، وفزنا بالعديد من المباريات أكثر من عدد الانتصارات التي حققناها في أي ملعب آخر، قدمنا مستوى صلبا، انتصار مستحق وخرجنا بثلاث نقاط".

وتابع غوارديولا "مررنا الكرة كثيرًا واستحوذنا بشكل مثالي على الكرة، باستثناء 10 دقائق في المنتصف خسرنا خلالها الكرة بصورة حمقاء، حركنا الكرة بصورة جيدة والكل تمركز بصورة رائعة".

وعن قدرة السيتي على تسجيل المزيد من الأهداف "أنا أطلب المزيد دائمًا من أنفسنا، لكن أنا سعيد للغاية، هذه هي المباراة التي كنا بحاجة إليها".

وواصل "مانشستر يونايتد فريق خطير للغاية، وهذا السبب وراء سيطرتنا على المباراة، وإذا تركتهم يركضون، سيتحول الأمر مثل ملعب الأنفيلد، فهم يحبون ذلك".

واستكمل "خضنا المباراة التي احتجنا إليها، كان علينا تحريك الكرة وتسجيل الأهداف، تقدمنا 2-0 وبات كل شيء مريح بعدها ولم أشعر بحاجتنا إلى التغيير".

وأتم غوارديولا "تتبقى 27 مباراة، خسرنا النقاط على ملعبنا ويبدو أن تشيلسي من الصعب إيقافه، وندرك بأنه لا يمكننا فقدان المزيد من النقاط للاقتراب منهم، لكن أبلينا البلاء الحسن أمام الست الكبار".

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#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي
#مانشستر يونايتد
#الدوري الإنجليزي

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