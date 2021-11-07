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مانشستر يونايتد يرفض ضم نجم ريال مدريد

تاريخ النشر: 07/11/2021 - 16:01

مانشستر يونايتد يرفض ضم نجم ريال مدريد
النجم البلجيكي إيدين هازارد (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي أبدت رفضها ضم أحد نجوم ريال مدريد الإسباني خلال الموسم الجاري.

وحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن ريال مدريد عرض نجمه البلجيكي إيدين هازارد، جناح الفريق، على مانشستر يونايتد، لكن الأخير رفض شراء اللاعب.

وأشارت إلى أن "الشياطين الحمر"، باتوا رابع فريق يرفض الحصول على خدمات هازارد، بعد بايرن ميونخ وباريس سان جيرمان ونيوكاسل يونايتد.

وكان هازارد قد انتقل من تشيلسي، إلى ريال مدريد في صيف 2019 خلال صفقة تخطت 100 مليون يورو، إلا أن النجم البلجيكي فشل في تثبيت أقدامه داخل الفريق؛ بسبب كثرة الإصابات التي يتعرض لها.

وشارك هازارد مع الريال هذا الموسم في 11 مباراة بمختلف البطولات تحت قيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، لكنه فشل في إحراز أي هدف حتى الآن، بينما منح زملاءه تمريرة حاسمة واحدة.

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#ريال مدريد
#مانشستر يونايتد
#إيدين هازارد

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