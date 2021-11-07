مبابي: أداء الفريق لا يليق مقارنة بالنجوم

تحدث نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، بعد الفوز في المباراة أمام بوردو بثلاثية مقابل هدفين، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من الدوري الفرنسي.

وقال مبابي من خلال شبكة "كانال بلس" إننا "لم نرتعش، بل كانت مباراة أقل صعوبة من المعتاد، لقد أرحنا أنفسنا، وسجل بوردو هدفين في الدقائق الأخيرة، وبالطبع كان بالإمكان تفادي الهدفين، لكن لا يمكن القول إننا ارتعشنا".

وأضاف "واجهتنا بعض الصعوبات في الأسابيع الماضية، لكن أظهر الفريق قوته وشخصيته، يمكن القول إن أداء الفريق لا يكفي أو يليق مقارنة بنجوم باريس، لكننا نحاول التحسن يومًا بعد يوم، ونأمل أن نتطور".

واستطرد "لا أعرف هل الانتقادات التي نتعرض لها طبيعية أم لا، لكن نحترمها، من حق كل فرد إبداء رأيه بحرية".

وواصل المهاجم الشاب "يعتقد الناس أننا نلعب بشكل سيء، بينما أعتقد أننا لا نلعب بشكل جيد في الوقت الحالي، لكننا نجحنا في الفوز، وسنواصل العمل لأن الفريق يعمل بجدية وحماس".

وأتم كيليان مبابي تصريحاته "الأمر ليس مقلقا، ولا ينذر بالخطر، سنواصل العمل".