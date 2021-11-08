صلاح يتساوى مع نجم ريال مدريد بنزيمة

ساهم النجم المصري، محمد صلاح، في إحراز الأهداف الأول لفريقه ليفربول أمام وست هام يونايتد، أمس الأحد، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وقام صلاح بتهيئة الكرة لزميله ترينت ألكسندر أرنولد الذي أسكنها في الشباك قبل أن تنتهي المباراة بفوز وست هام بثلاثية مقابل هدفين لليفربول.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت"، فقد ساهم صلاح في 17 هدفًا في البريمييرليغ هذا الموسم، ليصبح الأكثر مساهمة في الأهداف بالدوريات الخمسة الكبرى.

ويتساوى صلاح مع الفرنسي كريم بنزيمة، نجم ريال مدريد، الذي ساهم في عدد الأهداف نفسه بالليغا.

وخاض صلاح 11 مباراة في البريمييرليغ هذا الموسم، حيث سجل 10 أهداف، وصنع 7 آخرين.

ويتصدر المصري قائمة هدافي البريمييرليغ، بفارق 3 أهداف عن جيمي فاردي، مهاجم ليستر سيتي، كما يتساوى مع بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد، على رأس صناع اللعب (7).