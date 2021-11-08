من يعوض مكان ليفاندوفسكي في بايرن ميونخ؟

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ أبدى رغبته في التعاقد مع مهاجم من الطراز الرفيع ليعوض الرحيل المحتمل لنجمه البولندي، روبرت ليفاندوفسكي.

ومما شك لا فيه أن قوة بايرن ميونخ الهجومية تكمن في لاعبه روبرت ليفاندوفسكي، الذي لا يكل من خطف الأنظار محققا أرقاما وأهدافا تلو الأخرى.

ووفقا لبعض التقارير، فإن ليفاندوفسكي يفكر في الرحيل عن الفريق البافاري عقب نهاية الموسم على أقصى تقدير، رغم أن عقده ينتهي في نهاية موسم 2023.

وسيكون رحيل ليفاندوفسكي سيكون ضربة موجعة للمدافع عن لقب البوندسليغا، لكن النادي عليه في كل الأحوال الاستعداد لذلك. وهو ما يحصل بالضبط، استنادا لموقع (fichajes.net) الإسباني، وتصريحات للصحفي الإيطالي باولو بارجيجيا.

حيث كشف المصدران معا عن أن بايرن ميونخ يسعى للحصول على خدمات مهاجم نابولي فيكتور أوسيمين البالغ من العمر 22 عاما، وأنه بدأ التحرك عمليا في هذا الاتجاه.

ووفقا لموقع "ترانسفير ماركت" تصل القيمة التسويقية لفيكتور أوسيمين نحو 60 مليون يورو، علما أن اللاعب انتقل من ليل الفرنسي إلى نابولي العام الماضي بقيمة 70 مليون يورو، ومنذ بداية الموسم أحرز 9 أهداف في 10 مباريات.

وينظر إلى فيكتور على أنه من المواهب الصاعدة والفذة بمقومات هائلة قابلة للصقل. وكان نابولي قد وقع عقدا مع المهاجم الإفريقي إلى نهاية موسم 2025 ما يظهر أن الفريق الإيطالي يراهن على المدى الطويل على هذا اللاعب ولن يقبل بسهولة السماح له بالمغادرة.

لكن الصحفي باولو بارجيجيا يعتقد أن 100 مليون يورو هو المبلغ الذي سيقنع النادي الإيطالي في القبول بالصفقة، ولا شك أنه مبلغ ليس هيّنا على بايرن ميونخ.

في المقابل أصبح الحديث عن رحيل ليفاندوفسكي في الآونة الأخيرة أكثر جدية. وقد عبّر صاحب الـ33 عاما مرارا عن رغبته الدفينة في التغيير. وفي كل الأحوال سيكون بايرن مجبرا على التعاقد مع مهاجم من طراز رفيع.