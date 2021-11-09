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باريس سان جيرمان يخطط لصفقة مفاجئة!

تاريخ النشر: 09/11/2021 - 16:49

باريس سان جيرمان يخطط لصفقة مفاجئة!
النجم الفرنسي كريم بنزيمة (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان يخطط لضم نجم جديد لتعويض الرحيل المحتمل لكيليان مبابي بعد نهاية عقده عقب الموسم الحالي.

ومن المتوقع رحيل مبابي إلى ريال مدريد الإسباني الصيف القادم، بعدما حاول الأخير التعاقد معه في الأيام الأخيرة من الميركاتو الصيفي الماضي؛ غير أن الفريق الفرنسي أصر على الاحتفاظ بمبابي.

ووفقا لموقع "Le10Sport" الفرنسي، فإن ناصر الخليفي، رئيس سان جيرمان، يفكر جديًا في الخيارات التي يمكن أن تحل مكان مبابي.

وأضاف أن الخليفي يفكر في الانتقام من ريال مدريد الذي تحدث مع مبابي في الكثير من المناسبات، عن طريق محاولة التعاقد مع نجمه الأول كريم بنزيمة، الصيف المقبل.

ومع ذلك، أشارت الصحيفة إلى صعوبة تحقيق مخطط الخليفي، في ظل رغبة بنزيمة نفسه في استكمال تعاقده مع ريال مدريد، واللعب إلى جانب مبابي في سانتياغو برنابيو، بالإضافة إلى رفضه خيانة ناديه السابق ليون.

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#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#كريم بنزيمة
#ريال مدريد

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