كونتي يطلب ضم نجم ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب توتنهام هوتسبير الإنجليزي، أنطونيو كونتي، طلب ضم أحد نجوم ريال مدريد الإسباني.

وحسب ما نقله برنامج "الشيرنجيتو"، فإن كونتي طلب من إدارة السبيرز التعاقد مع الويلزي غاريث بيل، جناح ريال مدريد، خلال الموسم الحالي.

وكان بيل يلعب مع توتنهام على سبيل الإعارة في الموسم الماضي، تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، لكنه عاد إلى الميرنغي في الموسم الحالي.

وينتهي عقد بيل مع ريال مدريد في الصيف المقبل، وزعمت العديد من التقارير أن النادي الملكي يخطط للتخلص من اللاعب الويلزي في الميركاتو الشتوي المقبل، بسبب راتبه الكبير.

وغاب الجناح الويلزي عن صفوف الميرنغي لأكثر من شهر بسبب إصابة في عضلات الفخذ الخلفية، لكنه تعافى مؤخرًا وبات جاهزًا للمشاركة في المباريات.

يذكر أن المنافسة على مراكز الهجوم في ريال مدريد قوية جدًا هذا الموسم، في ظل تألق الثنائي كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور.