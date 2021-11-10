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تشافي يخطط للاستغناء عن الرباعي الكبير

تاريخ النشر: 10/11/2021 - 08:42

تشافي يخطط للاستغناء عن الرباعي الكبير
المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم برشلونة الإسباني، جيرارد بيكيه، ينوي اتخاذ قرار مفاجئ بخصوص مستقبله مع فريقه خلال الموسم الجاري.

وحسب برنامج "الشيرنجيتو"، فإن بيكيه يخطط لاعتزال كرة القدم عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لتقارير إسبانية فإن مدرب برشلونة الجديد، تشافي هيرنانديز، لا يرغب في استمرار بيكيه مع الفريق الكاتالوني.

كما يخطط تشافي للاستغناء عن الرباعي الكبير والذي يضم كل من بيكيه وسيرجيو بوسكيتس وسيرجي روبيرتو وجوردي ألبا.

وينتهي عقد المدافع الإسباني مع برشلونة في حزيران/ يونيو عام 2024.

وكان بيكيه، قد تخلى عن جزء كبير من راتبه قبل بداية الموسم الحالي، بسبب الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها النادي الكاتالوني.

يذكر أن برشلونة عقب التعادل مؤخرًا مع سيلتا فيغو في الليغا، بات في المركز التاسع بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 17 نقطة، وله مباراة مؤجلة.

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#جيرارد بيكيه
#تشافي هيرنانديز
#سيرجيو بوسكيتس
#سيرجي روبيرتو
#جوردي ألبا
#برشلونة

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