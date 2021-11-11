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أستون فيلا يعلن تعيين ستيفن جيرارد مدربًا

تاريخ النشر: 11/11/2021 - 16:49

أستون فيلا يعلن تعيين ستيفن جيرارد مدربًا
جيرارد (أ ب)
عرب ٤٨

عيّن نادي أستون فيلا الإنجليزي، اليوم الخميس، أسطورة ليفربول ستيفن جيرارد، مدربًا له خلفًا للمقال دين سميث.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للنادي: "أستون فيلا سعيد بالإعلان عن تعيين ستيفن جيرارد مدربًا جديدًا للفريق. قاد غلاسكو رينجرز إلى لقب الدوري الإسكتلندي الموسم الفائت منهيًا البطولة من دون أي خسارة"، كان الأول له في عشر سنوات.

وكان أستون فيلا أقال دين، الأحد الماضي، بعد النتائج السيئة للفريق الذي يحتل المركز السادس عشر في الدوري الممتاز بعد سبع هزائم، تعادل وثلاثة انتصارات.

وبعد مسيرة رائعة مع ليفربول وموسم واحد في لوس أنجليس غالاكسي الاميركي قبل اعتزاله عام 2016، تولى جيرارد (41 عامًا) المهام في رينجرز عام 2018 بعد أن أشرف لفترة قصيرة على أكاديمية ليفربول.

وقال الدولي الإنجليزي السابق: "أستون فيلا نادٍ ذو تاريخ عريق وتقاليد في كرة القدم الإنجليزية وأنا فخور جدًا أن أصبح مدربه الجديد".

واعتبر كريستيان بورسلو المدير التنفيذي للنادي الواقع في مدينة برمنغهام أنه "منذ انتقاله إلى التدريب بعد مسيرته اللامعة كلاعب، بدأ ستيفن بإدارة وتطوير أفضل اللاعبين الشباب في أكاديمية ليفربول وهي تجربة نقدرها بشكل كبير في أستون فيلا".

ورغم أنه لم يحقق لقب الدوري الممتاز في مسيرة استمرت 17 عامًا مع ليفربول، إلا أن جيرارد أثبت أنه من أفضل لاعبي خط الوسط الذين عرفتهم الكرة الإنجليزية والعالمية، وقاد الـ"ريدز" إلى اللقب الأغلى عام 2005 عندما توج بطلا لدوري أبطال أوروبا في النهائي المجنون أمام ميلان الإيطالي في إسطنبول، عندما عوض الفريق الإنجليزي تأخره 3-صفر في الشوط الأول إلى فوز بركلات الترجيح.

وسجل 186 هدفًا في 710 مباريات مع ليفربول في جميع المسابقات.

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#أستون فيلا
#ستيفن جيرارد
#الدوري الإنجليزي

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