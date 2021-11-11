اعتقال لاعبة حرضت على إصابة زميلتها في باريس سان جيرمان

احتجزت الشرطة الفرنسية لاعبة في فريق باريس سان جيرمان للسيدات إثر اعتداء على زميلتها بهدف إبعادها عن المنافسة.

وأعلن نادي باريس سان جيرمان في بيان، الليلة الماضية، عن أن الشرطة الفرنسية احتجزت اللاعبة أميناتا ديالو بعد واقعة اعتداء على زميلتها بالفريق خيرة حمراوي لإبعادها عن المنافسة.

ونشرت صحيفة "ليكيب" أن ديالو (26 عاما) حرضت على إصابة زميلتها خيرة حمراوي عن طريق مطالبة رجلين بإخراجها من سيارة والاعتداء عليها يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري.

وأكد سان جيرمان في بيان بموقعه على شبكة الإنترنت احتجاز ديالو ضمن تحقيقات الاعتداء على لاعبة بالفريق، وأدان بأشد العبارات هذا العنف المرتكب، مشيرا إلى أنه يتعاون مع الشرطة لتوضيح الحقائق.

هذا، وكانت ديالو، التي شاركت في سبع مباريات مع منتخب فرنسا، قد انتقلت إلى سان جيرمان في العام 2016.