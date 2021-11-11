برشلونة يسعى لضم نجم أتلتيكو مدريد

أفادت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني يسعى للتعاقد مع لاعب أتلتيكو مدريد المعار إلى تشيلسي، ساؤول نيغويز، في الميركاتو الشتوي القادم.

وترددت تقارير حول نية تشيلسي إنهاء إعارة ساؤول وإعادته إلى أتلتيكو مدريد في الشتاء وذلك بعد خروجه من حسابات مدربه توماس توخيل.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن برشلونة سيحاول استغلال رغبة تشيلسي في التخلص من ساؤول، من أجل التعاقد معه، خاصة وأن اللاعب كان مطروحًا على البارسا في الصيف الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن ساؤول لم يتكيف حتى الآن على الأجواء في لندن، وهو أحد أسباب عدم مشاركة اللاعب مع البلوز.

وينتظر برشلونة الموقف النهائي لتشيلسي بشأن ساؤول، قبل طرح الموضوع على مدربه تشافي هيرنانديز لأخذ رأيه.

وشارك ساؤول مع تشيلسي في 238 دقيقة فقط منذ انضمامه للفريق، معظمها في بطولة الكأس.