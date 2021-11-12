دلالة جديدة حول اقتراب مبابي من ريال مدريد

أشارت شهادة جديدة حول اقتراب نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي، من الانتقال إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وذكر لاعب لاس بالماس، خيسي رودريغيز، لصحيفة "موندو ديبورتيفو": "لقد أخبرني مبابي أنه سيلعب لريال مدريد يومًا ما".

واستدرك لاعب بي إس جي السابق "لا أعرف ما إذا كان سيحدث ذلك خلال عام أو عامين أو 3 أعوام".

وتابع "الأمر حاليا معقد بعض الشيء، ولكن كرة القدم عامرة بالمفاجآت كل يوم، والخبرات الكبيرة لفلورنيتينو بيريز رئيس ريال مدريد في هذا الاتجاه".

وكرر خيسي "سينتهي الحال بكيليان مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد، أنا متأكد، لا أعرف هل سيتحقق ذلك قريبا أم الموسم المقبل".

يذكر أن خيسي انتقل من ريال مدريد إلى سان جيرمان في صيف 2016، إلا أن مسيرته مع الفريق الفرنسي فشلت تماما، حيث تنقل معارا بين أندية لاس بالماس، ستوك سيتي، ريال بيتيس وسبورتينغ لشبونة قبل أن يفسخ تعاقده في صيف 2020.

يذكر أن تعاقد كيليان مبابي مع النادي الباريسي ينتهي في 30 حزيران/ يونيو المقبل، ويحق له التوقيع لأي ناد آخر في كانون الثانى/ يناير المقبل.