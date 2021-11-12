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صلاح يحقق جائزة غائبة منذ سنوات

تاريخ النشر: 12/11/2021 - 17:02

صلاح يحقق جائزة غائبة منذ سنوات
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

حقق نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، جائزة غابت عنه منذ أكثر من 3 سنوات.

ونال النجم المصري جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز لشهر تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.

وخطف صلاح الأنظار طوال الشهر المنصرم، إذ أحرز 5 أهداف منها هاتريك في مرمى مانشستر يونايتد بعقر داره بالإضافة إلى صناعته 4 أهداف.

ووفقا لشبكة "أوبتا" فإن صلاح حقق ثاني أفضل حصيلة للاعب في البريمييرليغ بالمساهمة في 9 أهداف خلال شهر واحد، ليلاحق نفسه عندما ساهم في 10 أهداف لليفر خلال كانون الأول/ ديسمبر 2018.

ويتصدر الجناح المصري، لائحة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 10 أهداف بعد مرور 11 جولة من الموسم الجاري.

كما فاز صلاح بجائزة أفضل هدف عن الشهر الماضي، عن الهدف الذي أحرزه في مانشستر سيتي، بعدما راوغ أكثر من لاعب، قبل تسديد الكرة في الزاوية البعيدة للمرمى.

ويستعد صلاح مع رفاقه في ليفربول، لاختبار قوي ضد آرسنال، يوم 20 تشرين الثاني/ نوفمبر الجاري، في الجولة 12 من المسابقة.

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#محمد صلاح
#ليفربول
#الدوري الإنجليزي

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