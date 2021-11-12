5 وجهات محتملة لكريستيانو رونالدو

أفادت تقارير صحفية أن الشكوك بدأت تحوم حول مستقبل النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي رغم عودته إلى صفوفه في فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ووفقا للتقارير فإن كريستيانو قد يضطر للرحيل في حال استمرار تراجع النتائج تحت قيادة المدرب النرويجي، أولي جونار سولسكاير.

ومن جانبها، كشفت صحيفة "ذا صن" البريطانية عن 5 وجهات محتملة للدولي البرتغالي، إذا قرر مغادرة مسرح الأحلام.

ويأتي مانشستر سيتي على رأس الوجهات المحتملة للدون، رغم أن الأخير تجاهله في الصيف الماضي بعد جولة من المفاوضات، من أجل العودة إلى ناديه السابق.

أما الخيار الثاني فقد يكون باريس سان جيرمان، الذي ربطته تقارير صحفية بالتعاقد معه على مدار السنوات الأخيرة، لا سيما مع قرب رحيل المهاجم الفرنسي كيليان مبابي.

كما أن هناك احتمالية أيضا لعودة "الدون" إلى ريال مدريد، الذي غادره صوب يوفنتوس عام 2018، وفقا للصحيفة البريطانية.

لكن موقع "ديفينسا سنترال" الإسباني نفى من جانبه إمكانية حدوث هذا الأمر، مؤكدا عدم وجود رغبة لدى إدارة النادي، في استعادة الهداف التاريخي للميرينغي.

ويعد سبورتينغ لشبونة البرتغالي أحد الوجهات المحتملة أيضا لابن ماديرا، الذي قد يفضل الاعتزال داخل النادي الذي بدأ معه مسيرته الاحترافية.

وثمة خيار أخير لدى رونالدو، في حال أراد تجربة حظه خارج أوروبا، وهو نادي إنتر ميامي الأميركي، المملوك للنجم الإنجليزي السابق، ديفيد بيكهام، بحسب صحيفة "ذا صن".