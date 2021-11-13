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ماذا قال ألفيس بعد عودته إلى برشلونة؟

تاريخ النشر: 13/11/2021 - 09:44

ماذا قال ألفيس بعد عودته إلى برشلونة؟
النجم البرازيلي داني ألفيس (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي، داني ألفيس، خاطب جمهور برشلونة بعد عودته بشكل رسمي إلى صفوف الفريق.

وتوصل الفريق الكاتالوني أمس، الجمعة، إلى اتفاق مبدئي مع ألفيس بشأن انضمامه إلى الفريق في النصف الثاني من الموسم الجاري.

وينضم المدافع البرازيلي إلى تدريبات البارسا، بدءا من الأسبوع المقبل، لكنه لن يتمكن من المشاركة مع الفريق، حتى شهر كانون الثاني/ يناير المقبل.

ونشر ألفيس، عبر حسابه بشبكة "إنستغرام"، صورة له أثناء تقبيل شعار برشلونة، وكتب عليها "أقاتل بجنون لما يقرب من 5 سنوات للوصول إلى تلك اللحظة".

وأضاف "لم أكن أعلم أن الأمر سيستمر كل هذا الوقت. لم أكن أعلم أنه سيكون صعبًا للغاية، لكنني كنت أعرف في قلبي وداخل روحي أن هذا اليوم سيأتي".

وتابع "أعود إلى منزلي الذي لم أغادره مطلقًا، وكما قلت قبل مغادرتي، أنا واحد منكم. لا أعرف إلى متى سيستمر هذا الحلم، ولكنه قد يكون أبديًا".

وختم "أراكم قريبًا بنفس الحماس الذي كنت عليه في المرة الأولى، وبالرغبة نفسها، في المساعدة على إعادة بناء أفضل نادٍ في العالم!!".

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#داني ألفيس
#برشلونة

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