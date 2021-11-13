مانشستر سيتي يجدد اهتمامه بنجم توتنهام

أفادت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر سيتي ستسعى مجددا للحصول على خدمات نجم توتنهام هوتسبير، هاري كين.

وحاول السيتي سابقا التعاقد مع كين في الميركاتو الصيفي الماضي، إلا أن توتنهام طلب الحصول على 150 مليون إسترليني وهو ما أفشل الصفقة.

لكن حسب صحيفة "ذا صن" البريطانية، فإن السيتي سيستفسر عن كين مرة أخرى، في كانون الثاني/ يناير المقبل، حيث سيتحدث مع دانييل ليفي، رئيس النادي اللندني.

وذكرت الصحيفة أن حامل لقب البريمييرليغ سيتحرك لإبرام الصفقة، إذا قرر ليفي خفض الأموال المطلوبة عن 150 مليون إسترليني.

لكن من جهة أخرى، كان أنطونيو كونتي، المدرب الجديد للسبيرز، قد حصل على تأكيدات من إدارة النادي، بأن كين ضمن الخطط المستقبلية لتوتنهام.

وقالت "ذا صن" إن رغم ذلك، قد يوافق ليفي على بيع الدولي الإنجليزي، إذا حصل على مقابل كبير، حيث سيعمل وقتها على استغلال الأموال في التعاقد مع لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر ميلان.