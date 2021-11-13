مدرب برشلونة يسعى لضم نجم ليفربول

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب برشلونة الإسباني الجديد، تشافي هيرنانديز، يسعى للتعاقد مع أحد نجوم ليفربول الإنجليزي خلال الموسم الجاري.

وحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن تشافي معجب بنجم ليفربول، تياغو ألكانتارا، ويرغب في إعادته إلى "كامب نو" مرة أخرى.

ولعب تياغو إلى جانب تشافي لمدة 4 سنوات في برشلونة، لذا فإن اللاعب يحظى بتقدير كبير لدى مدرب البارسا.

وأشارت إلى أن ليفربول تعاقد مع تياغو من بايرن ميونخ مقابل 20 مليون يورو، لكنه لم يقدم أداءه المعهود حتى الآن مع الريدز.

وأوضحت أنه في حالة مغادرة تياغو، فإن ليفربول لن يتعاقد مع لاعب بديل، لكن سيلجأ الألماني يورغن كلوب، مدرب الريدز، إلى تصعيد تايلر مورتون من الفريق الثاني.

وذكرت أن مورتون يقدم موسمًا رائعًا رغم تراجع النتائج، ويستحق التصعيد إلى الفريق الأول بالنادي.