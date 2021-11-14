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تشافي يريد التعاقد مع صلاح بأي ثمن!

تاريخ النشر: 14/11/2021 - 18:15

تشافي يريد التعاقد مع صلاح بأي ثمن!
النجم المصري محمد صلاح (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مدرب برشلونة الإسباني، تشافي هيرنانديز، يستهدف التعاقد مع نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، في الميركاتو الصيفي القادم.

ومن المقرر أن ينتهي عقد صلاح مع ليفربول في صيف 2023، إذ لم يوافق اللاعب على عروض فريقه لتجديد العرض.

ووفقا لصحيفة "ميرور"، فإن تشافي يريد ضم صلاح بأي ثمن، مع اقتراب غريمه ريال مدريد من التعاقد مجانًا مع كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان، في الصيف المقبل.

وأشارت إلى أن برشلونة لديه ديون تتخطى مليار يورو، لذا فإن تعاقد البارسا مع صلاح، يعود إلى قدرة الفريق على التعافي من أزمته الاقتصادية، وعدم موافقة صلاح على عروض التجديد مع الريدز.

وأوضحت أن تشافي معجب بصلاح منذ فترة طويلة، وسبق أن وصفه بأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، بعد فوز ليفربول على فلامنجو في نهائي كأس العالم للأندية عام 2019.

وذكرت الصحيفة أن فرصة برشلونة في ضم صلاح، غير مرجحة في الميركاتو الشتوي المقبل، لذا فإن البارسا يعمل على التعاقد مع رحيم سترلينغ، نجم مانشستر سيتي.

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#محمد صلاح
#تشافي هيرنانديز
#برشلونة
#ليفربول

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