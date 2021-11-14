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ماذا قال بنزيمة بعد تأهل فرنسا إلى مونديال قطر؟

تاريخ النشر: 14/11/2021 - 08:42

ماذا قال بنزيمة بعد تأهل فرنسا إلى مونديال قطر؟
النجم الفرنسي كريم بنزيمة (أ ب)
عرب ٤٨

تحدث نجم منتخب فرنسا، كريم بنزيمة، عن تأهل منتخب بلاده إلى نهائيات كأس العالم المقررة في قطر، بعد الفوز على كاخاستان بثمانية أهداف نظيفة.

وقال بنزيمة عقب المباراة "كنا نعلم أن منتخب كازاخستان ضعيف، لكن كان علينا تقديم أداء جيد، لقد استمتعنا كثيرًا بهذه المباراة".

وأضاف "لقد بدا الانسجام واضحًا بيني وبين مبابي، أثبتنا أنه يمكننا تقديم أداء جمالي وجماعي، سعيد بأدائنا في المباراة".

وشدد "تضاعفت فرحتي بالفوز وضمان التأهل لمونديال قطر 2022".

وأتم تصريحاته "أنا فخور بتسجيل 35 هدفًا على المستوى الدولي، وتجاوز ديفيد تريزيغيه، إنه أسطورة. لكن الأهم المشاركة في تحقيق الانتصارات".

يذكر أن بنزيمة سجل الهدفين الرابع والخامس، بينما تناوب أنطوان غريزمان وأدريان رابيو، وكيليان مبابي "سوبر هاتريك" على تسجيل بقية الأهداف.

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#كريم بنزيمة
#فرنسا
#مونديال قطر
#كأس العالم
#كازاخستان

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