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نجم جديد مرشح لخلافة مبابي في سان جيرمان

تاريخ النشر: 14/11/2021 - 08:35

نجم جديد مرشح لخلافة مبابي في سان جيرمان
النجم الفرنسي كيليان مبابي (أ ب)
عرب ٤٨

رشحت تقارير صحفية نجما جديدا ليحل مكان نجم باريس سان جيرمان، كيليان مبابي، في حال رحيله عن حديقة الأمراء.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي مع سان جيرمان في نهاية الموسم الجاري، وهو يرفض كل عروض التجديد حتى الآن.

ووفقا لموقع "le10sport"، فإن ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان، وضع اسم الصربي دوسان فلاهوفيتش مهاجم فيورنتينا، ضمن قائمة المرشحين لخلافة مبابي.

ونوه الموقع أن بوروسيا دورتموند يراقب أيضًا وضعية اللاعب الصربي مع الفيولا، تحسبًا لرحيل هالاند في الميركاتو الصيفي المقبل.

وينتهي عقد فلاهوفيتش مع فيورنتينا في صيف 2023، وأعلن مسؤولو الفيولا بشكل رسمي، أن اللاعب الصربي لن يوقع على عقد جديد.

وكانت بعض التقارير قد طرحت اسم الثنائي روبرت ليفاندوفسكي وهالاند، للرحيل إلى باريس سان جيرمان، حال مغادرة مبابي.

وأشارت تقارير سابقة أن فلاهوفيتش يطلب من الأندية التي تفاوضه، الحصول على راتب سنوي بقيمة 6 ملايين يورو، ولا يريد فيورنتينا بيعه بأقل من 60 مليون يورو.

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#كيليان مبابي
#باريس سان جيرمان
#دوسان فلاهوفيتش
#فيورنتينا

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