برشلونة يطلب تضحية من نجم السيتي!

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني طلب تضحية من نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيم سترلينغ، من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقا للتقارير، فإن برشلونة يقوم بمفاوضات مع السيتي للحصول على خدمات سترلينغ في الشتاء على سبيل الإعارة مع إلزامية الشراء.

وحسب صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإنه في حال ضم برشلونة لسترلينغ فإنه سيُحرم من التعاقد مع أي لاعب آخر خلال الميركاتو الشتوي المقبل، بسبب الراتب الكبير للاعب الإنجليزي.

وأشارت إلى أن سترلينغ يحصل على 18 مليون يورو في الموسم مع مانشستر سيتي، حيث سيدفع النادي الإنجليزي نصف هذا الراتب، بينما سيتكفل برشلونة بتسعة ملايين يورو حتى نهاية الموسم.

وأوضحت أن هذا الرقم كبير بالنسبة لبرشلونة، لذا طلب البارسا من اللاعب الإنجليزي خفض راتبه إذا أراد القدوم إلى "كامب نو".

وذكرت أن برشلونة أبلغ سترلينغ أن هذه التضحية ستكون مشروطة، حيث سيضحي اللاعب بجزء من راتبه الثابت، وسيعوضه النادي الكاتالوني مستقبلًا من خلال بعض المتغيرات.