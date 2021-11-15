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كريستيانو رونالدو: البرتغال ستذهب إلى قطر

تاريخ النشر: 15/11/2021 - 16:59

كريستيانو رونالدو: البرتغال ستذهب إلى قطر
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

خاطب النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، جماهير بلاده بعد فشل تأهل المنتخب الأول إلى نهائيات كأس العالم "مونديال 2022" المقررة في قطر من خلال دور المجموعات بالتصفيات الأوروبية.

وكان بإمكان البرتغال التأهل حال تعادلها أمام صربيا، إلا أن الأخيرة حققت الفوز في الوقت القاتل بهدفين مقابل هدف، لينتقل كريستيانو وزملاءه إلى المنافسة من خلال الملحق الأوروبي.

ونشر رونالدو، على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، صورة له عقب المباراة، وكتب عليها: "أظهرت لنا كرة القدم مرارًا وتكرارًا أن المسارات الأكثر التفافًا تؤدي إلى أكثر النتائج المرجوة في بعض الأحيان".

وأضاف "كانت نتيجة مباراة الأمس صعبة، لكنها لم تكن كافية لإحباطنا. هدفنا الخاص بالتواجد في كأس العالم 2022 لا يزال حيًا إلى حد كبير، ونعلم ما يتعين علينا القيام به للوصول إلى هناك. لا أعذار لدينا. البرتغال ستذهب إلى قطر".

وأنهى برازيل أوروبا دور المجموعات في المركز الثاني برصيد 17 نقطة، خلف منتخب صربيا صاحب الصدارة بـ20 نقطة، علمًا بأن صاحب المركز الأول يتأهل مباشرة إلى المونديال، فيما يخوض صاحب المركز الثاني الملحق الأوروبي.

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#كريستيانو رونالدو
#البرتغال
#كأس العالم
#مونديال 2022
#مونديال قطر

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