بنزيمة ومبابي يتفقان على ضم فرنسي آخر لريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن ريال مدريد الإسباني بصدد التعاقد مع لاعبين بارزين خلال فترة الانتقالات الصيفية عقب نهاية الموسم الكروي الجاري.

وحسب ما نقله برنامج "الشيرنجيتو" الإسباني، فإن ريال مدريد سيحاول التعاقد مع كيليان مبابي مهاجم باريس سان جيرمان وإيرلينغ هالاند نجم بوروسيا دورتموند معًا خلال الصيف المقبل.

وأوضح البرنامج الإسباني أنه رغم خطة الميرنغي لمطاردة هالاند، لكن لدى ريال مدريد اعتقادًا بأن المهاجم النرويجي سينتقل إلى أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الصيف المقبل.

وذكر "الشيرنجيتو" أن كريم بنزيمة مهاجم ريال مدريد ومبابي يعملان على ضم مواطنهما بول بوغبا، لاعب وسط مانشستر يونايتد، إلى الميرنغي في الصيف المقبل.

وسبق أن قالت العديد من التقارير إن العلاقة بين بنزيمة ومبابي قوية للغاية، ويتحدثان كثيرًا عن ريال مدريد أثناء التواجد معًا في معسكر منتخب فرنسا.

وينتهي عقد بوغبا مع الشياطين الحمر في الصيف المقبل، وارتبط اللاعب الفرنسي كثيرًا بالتوقيع مع ريال مدريد.