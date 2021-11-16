تصفيات المونديال: إيطاليا تتعثر وتنتقل إلى الملحق

وقع منتخب إيطاليا بفخ التعادل أمام نظيره منتخب إيرلندا الشمالية دون أهداف، ضمن أحداث الجولة العاشرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم "مونديال 2022" المقررة في قطر.

وشهدت المباراة بكلا شوطيها عدة محاولات من قبل المنتخبين لإحراز الأهداف، إلا أن أي منهما لم ينجح في زيارة شباك الآخر.

وبهذا التعادل، أنهى المنتخب الإيطالي التصفيات في المركز الثاني برصيد 16 نقطة لينتقل إلى الملحق الأوروبي، بينما رفع المنتخب الإيرلندي رصيده من النقاط إلى 9 نقاط وقد احتل المركز الثالث.

مجريات المباراة:

الفرصة الأولى في المباراة كانت من نصيب الضيوف، بعد تمريرة أكثر من رائعة من إنسيني من الناحية اليسرى لأقصى الناحية اليمنى إلى دي لورينزو الذي سدد باتجاه المرمى ليبعدها الحارس فاريل بأطراف أصابعه.

وعاد الطليان بفرصة جديدة بالدقيقة 14، بعدما توغل بيراردي من جهة اليمين ليمرر كرة عرضية إلى الناحية اليسرى وتجد كييزا الذي سدد الكرة في الشباك الجانبية.

وحصل الأزوري على ركلة ركنية نفذها بيراردي بتمريرة عرضية إلى إنسيني على حدود المنطقة، ليطلق الأخير تسديدة قوية لكنها وصلت سهلة لأيدي الحارس.

وأهدر كييزا فرصة محققة للتسجيل بالدقيقة 37، بعد كرة مرتدة سريعة وصلت إلى إنسيني الذي راوغ وتوغل داخل المنطقة ليسدد الكرة باتجاه المرمى، لكنها كانت ضعيفة لتصل سهلة للحارس.

بداية الشوط الثاني كادت أن تسفر عن هدف المباراة الأول لصالح أيرلندا، بعد عدة تمريرات انتهت بعرضية داخل المنطقة، ليقابلها جمال لويس بتمريرة عرضية أخرى إلى سافيلي أمام المرمى، ليطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى تألق الحارس دوناروما وأبعدها عن مرماه.

وحصل بيراردي على ركلة حرة ثابتة من خارج المنطقة بالدقيقة 58، نفذها دومينيكو بتسديدة مباشرة باتجاه المرمى، تمكن فاريل من الإمساك بها.

وبعد مجهود فردي من بيراردي، مرر الكرة إلى كييزا داخل المنطقة، ليطلق الأخير تسديدة قوية مرت بجوار القائم الأيمن لحارس أيرلندا، في أخطر فرص الطليان.

وكاد واشنطون الذي شارك كبديل في تشكيلة أيرلندا، أن يحرز هدفا في شباك دوناروما، بعدما توغل من جهة اليمين وسدد الكرة لترتطم بأحد مدافعي إيطاليا وتمر بجوار المرمى لركنية.

واستلم إيمرسون الظهير الأيسر لإيطاليا، الكرة خارج المنطقة، ليطلق تسديدة قوية بقدمه اليسرى ويواصل الحارس فاريل تألقه ويبعدها لركنية بأطراف أصابعه بالدقيقة 80.

ومن هجمة مرتدة سريعة، وصل لاعبو أيرلندا إلى منطقة جزاء إيطاليا بسهولة، لتصل الكرة إلى دالاس على حدود المنطقة الذي سدد تصويبة أرضية قوية مرت بجوار القائم الأيمن لدوناروما.

وحاولت إيطاليا التسجيل في أكثر من محاولة، وأهدرت أيرلندا فرصة محققة بعد خروج خاطئ من دوناروما لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.