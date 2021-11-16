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تطور جديد حول مصير مدرب مانشستر يونايتد

تاريخ النشر: 16/11/2021 - 08:39

تطور جديد حول مصير مدرب مانشستر يونايتد
المدرب النرويجي أولي جونار سولسكاير (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أنه طرأ تطور جديد حول مصير المدرب النرويجي، أولي جونار سولسكاير، مع مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وتراجعت نتائج "الشياطين الحمر" هذا الموسم في الدوري الإنجليزي الممتاز ودوري أبطال أوروبا.

ووفقا لصحيفة "ميرور" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد كان يستهدف التعاقد مع زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لريال مدريد، من أجل خلافة سولسكاير، إلا أن المدرب الفرنسي لا ينوي العودة للعمل في منتصف الموسم، وهو ما أحبط محاولات مانشستر يونايتد.

كما تردد اسم برندان رودغرز، مدرب ليستر سيتي، لكن ناديه لن يقبل بالتفريط في خدماته بوسط الموسم أيضًا.

وبناء على ذلك، اضطر مانشستر يونايتد لتجديد الثقة في سولسكاير للبقاء على رأس القيادة الفنية للفريق حتى نهاية الموسم.

ولكن لو اضطر مانشستر يونايتد للتغيير، فسيلجأ للتعاقد مع رالف رانجنيك، المدير الفني السابق للايبزيج، والمدير الرياضي الحالي للوكوموتيف موسكو، لفترة مؤقتة، على أن يلجأ لخيار التعاقد مع زيدان أو رودغرز في الصيف.

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#مانشستر يونايتد
#أولي جونار سولسكاير

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