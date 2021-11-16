نيمار خارج مباراة البرازيل والأرجنتين

يفقد منتخب البرازيل نجمه، نيمار دا سيلفا، في المباراة المقررة أمام منتخب الأرجنتين؛ وذلك بداعي تعرضه للإصابة في الفخذ.

وخاض نيمار المباراة الأخيرة أمام كولومبيا كاملة، إذ ساهم بإحراز هدف الفوز الوحيد الذي أحرزه زميله لوكاس باكيتا.

ويلاقي المنتخب البرازيلي نظيره الأرجنتيني فجر غد، الأربعاء، بعدما ضمن الأول بطاقة تأهله إلى مونديال قطر.

وقال الاتحاد البرازيلي في بيان رسمي "بعد التدريب صباح أمس، اشتكى نيمار من آلام في الفخذ".

وأضاف "نيمار غير قادر على إجراء اختبارات إضافية، وقرر الطاقم إراحة اللاعب ولن يسافر مع الوفد إلى سان خوان".

وأكد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتين، أمس الإثنين، أن ليونيل ميسي، الذي لعب 15 دقيقة فقط في مباراة أوروغواي، سيكون جاهزًا لمواجهة البرازيل.