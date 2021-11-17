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الاتحاد الأردني يصدر بيانا حول جنس حارسة منتخب إيران

تاريخ النشر: 17/11/2021 - 16:52

الاتحاد الأردني يصدر بيانا حول جنس حارسة منتخب إيران
جدل حول جنس حارسة منتخب إيران للسيدات (فيسبوك)
عرب ٤٨

أوضح الاتحاد الأردني لكرة القدم اليوم، الأربعاء، خلال بيان له كافة الأمور المتعلقة بمطالبته بالتحقق من جنس حارسة مرمى منتخب إيران.

وذكر الاتحاد الأردني في البيان "عطفا على ما يتم تداوله في وسائل الإعلام وردود الفعل وما تضمنته من تناقل معلومات مغلوطة حول طلب الاتحاد إجراء تحقيق عادل وشفاف من قبل الاتحاد الآسيوي، للتحقق من جنس إحدى لاعبات المنتخب الإيراني، بعد مباراتهم مع منتخبنا للسيدات ضمن تصفيات كأس آسيا، يؤكد الاتحاد تمسكه بحقوقه كافة".

وأضاف البيان "لم يتلق الاتحاد الأردني لكرة القدم حتى الآن ردا رسميا من الاتحاد الآسيوي حول نتائج طلب التحقيق، ويحترم الاتحاد الخصوصية الشخصية للجميع وهو ما دفعه لعدم تحديد اسم لاعبة معينة أو مركزها أو ما يشير إليها صراحةً أو بالمضمون، حفاظا على السرية والخصوصية والبعد عن التشهير، بخلاف ما يتم تداوله من قبل بعض وسائل الإعلام".

وأوضح البيان "إن الإجراء الذي تقدم به الاتحاد، يأتي لضمان حقوق المنتخب الأردني المشارك في البطولة وضمن ما كفلته تعليمات البطولة ذاتها".

وختم البيان "يجدد الاتحاد اعتزازه بمختلف وسائل الإعلام المحلية والعربية والعالمية، آملا في الوقت ذاته، توخي الدقة في نقل الأخبار، تجنبا لنشر معلومات منقوصة أو مضلله تشوه الصورة الحقيقية لإجراء روتيني في كرة القدم وتأخذها لأبعاد غير موضوعية قد تمس أشخاصا أو منتخبات أو مؤسسات أخرى".

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#منتخب إيران
#منتخب الأردن
#الاتحاد الأردني
#حارسة إيران

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