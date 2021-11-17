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برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم عربي

تاريخ النشر: 17/11/2021 - 16:31

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم عربي
النجم المغربي حكيم زياش (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق برشلونة الإسباني يستهدف التعاقد مع أحد النجوم العرب عوضا عن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، رحيم سترلينغ، في ظل صعوبة ضمه في الميركاتو الشتوي.

ويسعى مدرب الفريق الكاتالوني، تشافي هيرنانديز، إلى التعاقد مع جناح مميز في الشتاء القادم، في ظل غياب عدد من اللاعبين بداعي الإصابة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" الكاتالونية، فإن الأولوية كانت للإنجليزي رحيم سترلينغ، نجم مانشستر سيتي، إلا أن مطالب السيتيزنز المالية بالإضافة إلى راتب اللاعب وقواعد اللعب النظيف، تقف عائقا أمام إتمام الصفقة في كانون الثاني/ يناير.

ويعاني برشلونة من أزمة اقتصادية هائلة، وبالتالي يبحث عن أفضل اللاعبين بشرط عدم إرهاق خزائنه.

ووجه برشلونة أنظاره نحو خيار جديد، هو المغربي حكيم زياش، لاعب تشيلسي.

ويرى برشلونة أن زياش من الممكن أن يكون خيارًا جيدًا لتشافي، من خلال ضمه 6 أشهر على سبيل الإعارة، خاصة وأنه لا يشارك أساسيًا مع تشيلسي.

وسبق أن كان برشلونة مهتمًا بالنجم الدولي المغربي، عندما كان لاعبًا في أياكس، قبل أن يخطفه تشيلسي مقابل 40 مليون يورو.

بودكاست عرب 48

#برشلونة
#حكيم زياش
#رحيم سترلينغ
#تشافي هيرنانديز

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