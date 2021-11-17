بيريز يكشف قيمة عرض ريال مدريد لضم مبابي

أعلن رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، عن قيمة العرض للتعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مبابي في "حديقة الأمراء" في نهاية الموسم الجاري، وهو يرفض حتى الآن عروض التجديد.

وذكر بيريز في تصريحات نقلتها صحيفة "ماركا" الإسبانية "يجب أن نفي بعقودنا، وفي نفس الوقت نحاول جلب أفضل اللاعبين، لكن بشرط القدرة على تحمل تكاليفهم".

وأضاف "الآن تعرض 200 مليون يورو وهم لا يبيعون". في إشارة إلى عرض ناديه لضم مبابي من باريس سان جيرمان.

وواصل بيريز حديثه عن سان جيرمان، قائلا "الأمر يكون أفضل عندما تضم لاعبا حرا، لكن في الوقت الحالي هناك الكثير من الأندية المدعومة من الدول، ولا يريدون بيع لاعبيهم".

وأوضح "أسعى دائما أن تكون الإدارة المالية للنادي هي الشيء الرئيس للصرف، وليس الأموال التي تحصل عليها من أي مكان آخر، سيأتي الوقت الذي ستمتلك فيه الدول أفضل 30 ناديا في أوروبا".

وأتم "هذا ليس مبدأ الاتحاد الأوروبي، لقد جئت إلى هنا للقتال، وبالفعل أقاتل منذ وصولي".