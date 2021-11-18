الاتحاد المصري يوضح "حراسة" محمد صلاح

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن الحراسة الخاصة التي رافقت النجم محمد صلاح، عقب المباراة الأخيرة للمنتخب أمام منتخب الغابون، حرص على توفيرها اتحاد اللعبة، دون أي طلب من اللاعبين.

وأوضح الاتحاد المصري في بيان صحافي أصدره أمس، الأربعاء، أن "ذلك حرصا من الاتحاد على عدم تعرض أي من أعضاء الفريق لأي احتكاك خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا".

وأشار إلى أن "حصول محمد صلاح، نجم المنتخب، على اهتمام خاص في بعض المواقف أمر طبيعي في ظل ما شاهدناه خلال مباراة أنغولا ومصر من توقف المباراة أكثر من مرة لاقتحام بعض المشجعين أرض الملعب أثناء سير المباراة لالتقاط صور تذكارية معه باعتباره أحد نجوم اللعبة على مستوى العالم، إضافة إلى ما سبق حدوثه بعد انتهاء مباراة مصر وجزر القمر".

وختم الاتحاد المصري بالقول إن "نزول طاقم الحراسة الخاص إلى أرض الملعب خلال لقاء مصر والغابون الأخير، كان أمرا اضطراريا لإقامة احتفالية في أرض الملعب قبل انطلاق المباراة، قبل انطلاق المباراة التي شهدت تواجد عناصر من خارج دائرة المعنيين بالمباراة".