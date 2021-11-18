  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

الاتحاد المصري يوضح "حراسة" محمد صلاح

تاريخ النشر: 18/11/2021 - 08:01

الاتحاد المصري يوضح "حراسة" محمد صلاح
النجم محمد صلاح (الشبكة)
عرب ٤٨

أكد الاتحاد المصري لكرة القدم أن الحراسة الخاصة التي رافقت النجم محمد صلاح، عقب المباراة الأخيرة للمنتخب أمام منتخب الغابون، حرص على توفيرها اتحاد اللعبة، دون أي طلب من اللاعبين.

وأوضح الاتحاد المصري في بيان صحافي أصدره أمس، الأربعاء، أن "ذلك حرصا من الاتحاد على عدم تعرض أي من أعضاء الفريق لأي احتكاك خاصة في ظل تفشي فيروس كورونا".

وأشار إلى أن "حصول محمد صلاح، نجم المنتخب، على اهتمام خاص في بعض المواقف أمر طبيعي في ظل ما شاهدناه خلال مباراة أنغولا ومصر من توقف المباراة أكثر من مرة لاقتحام بعض المشجعين أرض الملعب أثناء سير المباراة لالتقاط صور تذكارية معه باعتباره أحد نجوم اللعبة على مستوى العالم، إضافة إلى ما سبق حدوثه بعد انتهاء مباراة مصر وجزر القمر".

وختم الاتحاد المصري بالقول إن "نزول طاقم الحراسة الخاص إلى أرض الملعب خلال لقاء مصر والغابون الأخير، كان أمرا اضطراريا لإقامة احتفالية في أرض الملعب قبل انطلاق المباراة، قبل انطلاق المباراة التي شهدت تواجد عناصر من خارج دائرة المعنيين بالمباراة".

بودكاست عرب 48

#الاتحاد المصري
#كرة القدم
#محمد صلاح

حوارات

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب
"أمل اسم امرأة": سردٌ لمعاناة المرأة الفلسطينية والمواطنين في النقب

2021-10-23

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

منتخب فلسطين يحط رحاله في قطر للمشاركة ببطولة كأس العرب
منتخب فلسطين يحط رحاله في قطر للمشاركة ببطولة كأس العرب

2021-11-18

الاتحاد الأردني يصدر بيانا حول جنس حارسة منتخب إيران
الاتحاد الأردني يصدر بيانا حول جنس حارسة منتخب إيران

2021-11-17

برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم عربي
برشلونة يستهدف التعاقد مع نجم عربي

2021-11-17

الأكثر قراءة

الخليل: العنف يقتحم الجامعات... والحركات الطلابية تعلّق الدوام

الخليل: العنف يقتحم الجامعات... والحركات الطلابية تعلّق الدوام

2021-11-17
شهيد في القدس: الاحتلال يغلق البلدة القديمة ويعلن إصابة اثنين من عناصره

شهيد في القدس: الاحتلال يغلق البلدة القديمة ويعلن إصابة اثنين من عناصره

2021-11-17
جريمة القتل في جلجولية: مسيرة سيارات احتجاجية وتشييع جثمان محمود عودة

جريمة القتل في جلجولية: مسيرة سيارات احتجاجية وتشييع جثمان محمود عودة

2021-11-17
مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادثي طرق بالضفة

مصرع شخصين وإصابة آخرين في حادثي طرق بالضفة

2021-11-17
هجوم إسرائيلي على

هجوم إسرائيلي على "مبنى فارغ" جنوب دمشق

2021-11-17