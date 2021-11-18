رينار يؤكد أن السعودية ستلعب بالمنتخب الرديف في "كأس العرب"

عرب ٤٨ / أ ف ب

أعلن المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، الفرنسي هيرفيه رينار، عدم مشاركة الصف الأول لـ"الأخضر" في بطولة كأس العرب التي تستضيفها قطر اعتبارًا من 30 تشرين الثاني/ نوفمبر الحالي.

وتعود منافسات كأس العرب من جديد للانطلاق بعد توقف دام لأكثر من تسع سنوات، إذ تقام النسخة الجديدة في قطر تحت مظلة الاتحاد الدولي "فيفا" للمرة الأولى، وتستمر حتى 18 كانون الأول/ ديسمبر المقبل.

وقال رينار في المؤتمر الصحافي، اليوم الخميس: "لن نشارك بالمنتخب الأول في بطولة كأس العرب. وضعنا تشكيلة من اللاعبين من مواليد 1999 وما فوق سيشاركون في بطولة كأس العرب، وسيتولى التدريب السيد لوران بونادي".

وتابع: "فضلت أن أقوم بدور إشرافي على اللاعبين المشاركين في كأس العرب كي أراقبهم عن كثب وأرى مدى احترافيتهم، وسبق وأن فعلت ذلك مع المنتخب المغربي عندما شارك في كأس إفريقيا للمحليين".

وشدد على أنه "في كأس العرب سنلعب للفوز وأنا من يتحمل مسؤولية قرار اللعب بالمنتخب الرديف".

وتطرق رينار للحديث عن مشوار المنتخب السعودي بالتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2022، بعد تصدر المجموعة الثانية برصيد 16 نقطة من خمسة انتصارات وتعادل في ست مباريات.

وقال رينار: "منذ قدومي للعمل مع المنتخب السعودي دائما أكرر أن هدفي وهدف الجميع الذي يعمل معي هو التأهل لكأس العالم 2022، حتى الآن لم ننجز مهمة التأهل لكأس العالم، تبقى لنا أربع مباريات".

وأتمّ "أنا راض تماما عن التشكيلة الموجودة بالمنتخب، وأتمنى أن نواصل على هذا العمل الذي حققناه".