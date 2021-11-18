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ما تعرفون عن ثروة رونالدو؟

تاريخ النشر: 18/11/2021 - 12:39

ما تعرفون عن ثروة رونالدو؟
كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

حصد النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أرباحا هائلة من مسيرته الكروية منذ أن بدأها في عمر مبكر ولغاية اليوم.

وكشف تقرير نشرته صحيفة "ماركا" الرياضية الإسبانية، قيمة الأرباح التي حصدها النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من مسيرته الكروية.

ووفقا للصحيفة فإن رونالدو تخطى حاجز المليار دولار في أرباحه المهنية بالعام 2020، وبأن قيمة ثروته الصافية من تشرين الأول/ أكتوبر 2021 وصلت لـ500 مليون دولار.

وحصد "الدون" ثروته منذ بداية مشواره في ملاعب الكرة مع سبورتينغ لشبونة، وهو في عمر السابعة عشر، ومرورا بأندية مثل ريال مدريد ويوفنتوس ومانشستر يونايتد.

ووقع رونالدو البالغ من العمر 36 عاما عقدا مع مانشستر يونايتد يتقاضى بموجبه 643 ألف دولار تقريبا، كما ساهم فوزه بالكرة الذهبية وإنجازاته الكورية في حصده أرباحا هائلة من الترويج للعديد من العلامات التجارية.

ولرونالدو 366 مليون متابع على إنستغرام و95.4 مليون على تويتر، ومتابعة الملايين له على شبكات التواصل الاجتماعي جعله هدفا بالنسبة للمعلنين.

وتعاون لاعب مانشستر يونايتد مع عدد كبير من العلامات التجارية، والتي عززت أرباحه السنوية بمبلغ إضافي قدره 45 مليون دولار، وفقا للمعلومات المتوفرة.

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#كريستيانو رونالدو
#ثروات
#رياضة
#كرة قدم

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