برشلونة يخطط لصفقة من بايرن ميونخ

أفادت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة الإسباني تستهدف إبرام صفقة من فريق بايرن ميونخ الألماني في فترة الانتقالات الشتوية القادمة.

ووفقا لصحيفة "سبورت" فإن إدارة الفريق الكاتالوني بدأت تجس نبض نظيرتها في بايرن ميونخ حول إمكانية الاستغناء عن الفرنسي، كينغسلي كومان، على سبيل الإعارة في الشتاء.

وأضافت الصحيفة "لكن بايرن أغلق الأبواب أمام الإعارة ولن يكون مستعدًا في الوقت الحالي، إلا للتفاوض حول بيع كومان، رغم أن هناك نية أيضًا لتجديد عقده الذي سينتهي في صيف 2023".

وأشارت إلى أن كومان كان بالفعل على رادار برشلونة الصيف الماضي، لكن إدارة النادي الألماني أغلقت الباب أمام الاستغناء عنه، ووعدت اللاعب بدور أساسي مع البافاري هذا الموسم.

لكن مع مرور الوقت، خرج كينغسلي كومان تدريجيًا من حسابات المدرب جوليان ناجلسمان، حيث لم يشارك اللاعب الفرنسي سوى في مباراتين فقط بالدوري الألماني.

وختمت الصحيفة بأنه على الرغم من رغبة كينغسلي في مغادرة ألمانيا، فإن ناديه لن يسمح بذلك إلا عن طريق عرض لشرائه، وهي خطوة لن يقدر عليها البارسا في ظل مشاكله المادية.