بونوتشي يقود يوفنتوس لفوز خارجي

فاز يوفنتوس على مضيفه لاتسيو بهدفين نظيفين، ضمن أحداث الجولة الثالثة عشر من دوري الدرجة الأولى الإيطالي.

وأحرز هدفا يوفنتوس اللاعب ليوناردو بونوتشي من ضربتي جزاء.

وبهذا الفوز رفع يوفنتوس رصيده من النقاط إلى 21 نقطة وهو يحتل المركز السادس بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد لاتسيو عند 21 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

مجريات المباراة:

جاءت بداية المباراة حماسية من لاتسيو لكن دون خطورة على المرمى، بينما تراجع يوفنتوس وحاول الاعتماد على المرتدات في بداية المباراة وسط استحواذ لاتسيو على الكرة.

وفي الدقيقة 15، سقط البرازيلي دانيلو الظهير الأيمن ليوفنتوس، على أرض الملعب متأثرًا بإصابة قوية بعد تدخل مع السيد هيساي، وحل مكانه السويدي ديان كولوسيفسكي.

لوكاتيلي لاعب خط وسط يوفنتوس، وقع في خطأ قاتل بعدما مرر كرة قصيرة من أمام منطقة جزاء فريقه إلى حارسه تشيزني، فضغط عليه بيدرو مهاجم لاتسيو بقوة، وحاول الحارس البولندي تشتيت الكرة التي ضربت في بيدرو وذهبت إلى خارج الملعب.

وفي الدقيقة 21 احتسب حكم اللقاء ركلة جزاء ليوفنتوس بعد تدخل من أتشيربي على موراتا، وبعد العودة للفار، تمكن بونوتشي من تحويلها لأول أهداف المباراة.

وسنحت فرصة مميزة أمام موراتا لتسجيل الهدف الثاني بالدقيقة 40، بعد عدة تمريرات انتهت بوصولها إلى كوادرادو بالجهة اليمنى الذي مرر عرضية داخل المنطقة لتجد موراتا الذي أطلق تسديدة بضربة مقصية علت العارضة.

في الثواني الأولى من الشوط الثاني، انطلق كولوسيفسكي بالكرة من جهة اليمين وتوغل داخل المنطقة ليطلق تسديدة أرضية قوية بقدمه اليمنى، تألق الحارس رينا وأبعدها إلى ركنية.

وعاد رينا لينقذ فرصة جديدة محققة، بعدما نفذت الركنية داخل المنطقة لتقع الكرة أمام بونوتشي داخل منطقة الستة ياردة، فسددها وتصدى لها رينا.

ومرر الفرنسي رابيو في الدقيقة 75 كرة مميزة إلى البديل مويس كين، فسدد الأخير تسديدة قوية باتجاه المرمى لكن المدافع أتشيربي نجح في وضع قدمه أمام الكرة فأبعدها قبل أن تصل إلى مرمى فريقه.

كييزا تمكن من مراوغة الحارس رينا خارج المنطقة، ثم توغل وراوغ المدافع لاتزاري، قبل أن يسقطه الحارس ليحتسب الحكم ركلة جزاء ليوفنتوس، نجح بونوتشي في ترجمتها إلى هدف ثان له ولبيانكونيري في الدقيقة 83.

وحاول كين تسجيل ثالث أهداف اليوفي، بعدما استلم الكرة خارج المنطقة ليتوغل ويطلق تسديدة أرضية لكنها وصلت سهلة لأيدي الحارس رينا.

وعاد كين بأخطر فرص الشوط الثاني، بعدما انطلق من قبل منتصف الملعب في موقف لاعب ضد لاعب، فتوغل داخل المنطقة وأطلق تسديدة أرضية أبعدها حارس لاتسيو في الدقيقة 88.