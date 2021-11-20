سيناريو مفاجئ قد يحرم ريال مدريد من مبابي!

ذكرت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني مهدد بفقدان التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، كيليان مبابي.

ومن المتوقع رحيل مبابي إلى ريال مدريد بشكل مجاني عقب نهاية الموسم الجاري، وقد حاول ريال مدريد ضمه في الصيف الماضي إلا أن إدارة سان جيرمان رفضت الاستغناء عن عنه.

وفجرت صحيفة "ماركا" الإسبانية مفاجأة من العيار الثقيل، بعدما أفادت باحتمالية إدارة مبابي ظهره للنادي الملكي الصيف المقبل، عبر الاستمرار داخل "حديقة الأمراء".

واستدلت الصحيفة بتصريحات فايزة العمري، والدة المهاجم الفرنسي، التي فتحت خلالها الباب أمام إمكانية توقيع نجلها على عقد جديد مع ناديه.

لكن المفاجأة تكمن في مدة العقد، حيث أشارت إلى احتمالية توقيع مبابي على عقد يبقيه لاعبا لسان جيرمان حتى صيف 2023، ما يعني ذهابه إلى منتخب فرنسا لخوض منافسات كأس العالم 2022، وهو بالفريق الباريسي.

وعللت "ماركا" ذلك لعدم رغبة صاحب الـ22 عاما في الرحيل مجانا عن نادي العاصمة الفرنسية، حيث يريد إفادة سان جيرمان بالأموال نظير بيعه إلى مدريد.

لكن يبقى سيناريو الرحيل المجاني هو الخيار الوحيد، حال توقيع مبابي على عقد لمدة عام واحد مع ناديه الحالي، إلا إذا رحل قبل نهايته.

ونظرا لعدم استفادة المهاجم الفرنسي من المزايا الضريبية التي يتمتع بها الأجانب في بلاده، فإن ذلك سيكلف النادي الباريسي مبلغا طائلا لتجديد عقده.

وتشير التقارير إلى أن سان جيرمان عرض على لاعبه الشاب راتبا سنويا يبلغ 30 مليون يورو، ما يعني أنه بحاجة لدفع ضعف هذا المبلغ، حتى يحصل مبابي على الراتب المعروض، بعد خصم الضرائب.