كلوب يبرر سبب عدم مشاركته في مفاوضات صلاح

برر مدرب ليفربول الإنجليزي، يورغن كلوب، سبب عدم مشاركته في مفاوضات الفريق لتجديد عقد النجم المصري، محمد صلاح، الذي من المقرر أن ينتهي في صيف 2023.

وأبدى كلوب انزعاجه سابقا عندما سئل باستمرار عن تطور المفاوضات مع صلاح.

وذكر كلوب في تصريحات أبرزتها صحيفة "ميرور" البريطانية "أتحدث إلى اللاعبين باستمرار، لكن ليس من الصواب أن يتحدث المدرب إلى اللاعبين بشأن العقود".

وأضاف "أنت بحاجة إلى شخص ما كوسيط بين اللاعب والنادي.. بالنسبة للاعب يكون الوكيل، وبالنسبة للنادي فإنه المدير الرياضي".

وتابع "عندما يكون اللاعب مهمًا جدًا بالنسبة لك، وتقول له يمكنك الحصول على هذا الأمر، لكنه يرد أعتقد أنني أستحق أكثر من ذلك!.. هذه المحادثة يجب ألا تحدث مع المدير الفني".

وسيرحل مايكل إدواردز، المدير الرياضي الحالي، عن ليفربول بنهاية الموسم الجاري، تاركًا المنصب لنائبه جوليان وارد.

وعن ذلك، قال كلوب "لو جئت هنا قبل 10 سنوات، وقلت لكم إن المدير الرياضي مهم حقًا، لكان الجميع سيقول لي: عد إلى ألمانيا وتعامل مع هذا الأمر هناك!".

واختتم "كنت أريد مديرًا رياضيًا عندما جئت هنا.. كان لدى مايكل وظيفة مماثلة من قبل، لكنه حصل على الوظيفة في النهاية، لأنني لا أريد التعامل يوميًا مع وكلاء اللاعبين، وأي شيء ينتقص من الأشياء المهمة حقًا التي علي أن أفعلها".