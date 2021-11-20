هدف لصلاح: ليفربول يدك شباك آرسنال برباعية

اكتسح ليفربول نظيره آرسنال بأربعة أهداف مقابل لا شيء للأخير، ضمن أحداث الجولة الثانية عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأحرز رباعية ليفربول كل من اللاعبين ساديو ماني ودييغو جوتا ومحمد صلاح وتاكومي مينامينو.

وبهذا الفوز رفع ليفربول رصيده من النقاط إلى 25 نقطة وهو يحتل المركز الثاني بترتيب لائحة الدوري، في حين تجمد رصيد آرسنال عند 20 نقطة وهو يحتل المركز الخامس.

مجريات المباراة:

أتت المحاولة الأولى في المباراة لصالح ليفربول في الدقيقة 4، وذلك بتسديدة أرضية من صلاح من على حدود منطقة الجزاء، مرت إلى جوار القائم.

وارتقى الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول لعرضية من مخالفة في الدقيقة 13، مسددًا رأسية ذهبت بعيدًا عن مرمى آرون رامسدايل.

وتابع تياغو عرضية مسددًا كرة قوية على الطائر تألق رامسدايل في التصدي لها، وتابعها ماني بتسديدة أخرى أبعدها حارس آرسنال إلى ركلة ركنية.

وأهدر ليفربول فرصة محققة، بعدما أرسل تسيميكاس عرضية لصلاح الخالي من الرقابة، ليسدد النجم المصري كرة مباشرة تألق رامسدايل في التصدي لها.

وواصل ليفربول زحفه الهجومي تجاه مرمى آرسنال، بتسديدة قوية من أرنولد في الدقيقة 37، لمست أصابع آرون رامسدايل وخرجت إلى ركلة ركنية.

وافتتح ليفربول التسجيل في الدقيقة 39، بعدما تابع السنغالي ساديو ماني عرضية من مخالفة مسددًا رأسية، سكنت شباك حارس آرسنال آرون رامسدايل.

وظهر آرسنال هجوميًا للمرة الأولى في الدقيقة 43 بتسديدة من لوكونجا أمسك بها أليسون، لينتهي الشوط الأول بتقدم ليفربول بهدف دون رد.

وحاول ليفربول تعزيز تقدمه مبكرًا في الشوط الثاني في الدقيقة 50، بتسديدة أرضية من تشامبرلين من داخل منطقة الجزاء، مرت بقليل إلى جوار القائم.

وسجل ليفربول الهدف الثاني بالدقيقة 52، حين مرر تافاريز بالخطأ إلى جوتا، ليراوغ البرتغالي الثنائي وايت ورامسدايل، قبل أن يسدد الكرة في الشباك.

وحاول آرسنال تقليص الفارق في الدقيقة 65، بانفراد لأوباميانغ مسددًا كرة أرضية من داخل المنطقة، تألق الحارس البرازيلي أليسون في التصدي لها.

وكاد ليفربول أن يضيف الهدف الثالث، بعدما مرر صلاح كرة سحرية لجوتا الخالي من الرقابة، ليسدد الأخير كرة تألق آرون رامسدايل في التصدي لها.

وأضاف ليفربول الهدف الثالث بالدقيقة 73، بعد انطلاقة سريعة لماني ثم أرسل عرضية لصلاح أمام الشباك الخالية، ليسجل مو بسهولة في الشباك.

وأتى الرد من آرسنال بتسديدة مقوسة مميزة من بارتي من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 75، تألق الحارس البرازيلي أليسون في إبعادها إلى ركلة ركنية.

وسجل ليفربول الهدف الرابع بالدقيقة 77، حين أرسل أرنولد عرضية أرضية داخل منطقة الـ6 ياردة لمينامينو البديل الذي سجل بسهولة في الشباك، لينتهي اللقاء بفوز الليفر (4-0).