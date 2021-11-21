إدارة مانشستر يونايتد تحسم مصير سولسكاير

أفادت تقارير صحفية أن إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي استقرت على قرارها بشأن مصير مدرب الفريق، النرويجي أولي جونار سولسكاير.

وقال الصحافي، فابريزيو رومانو، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إن "مسؤولي مانشستر يونايتد اتخذوا قرارا بالاستغناء عن خدمات سولسكاير بعد مناقشات داخلية استمرت مدة 5 ساعات".

وتابع رومانو أن المباحثات تجري حاليا للتوصل لاتفاق ودي لإنهاء العقد بين الطرفين، فيما وافقت عائلة جليزر المالكة لنادي مانشستر يونايتد، على إقالة سولسكاير، من قيادة الشياطين الحمر.

واختتم "سيقود دارين فليتشر ومايكل كاريك مانشستر يونايتد بشكل مؤقت، إذا لم يتعاقد النادي الإنجليزي مع مدرب بديل بشكل فوري".

جاء ذلك، بعد الخسارة المهينة التي تعرض لها مانشستر يونايتد مساء السبت، على يد مضيفه واتفورد 1-4، والتي جاءت امتدادا لسلسة نتائج الفريق المخيبة في البريمييرليغ هذا الموسم.