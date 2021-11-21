كريستيانو يطلب التعاقد مع مدرب مفاجئ لليونايتد!

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رشح اسما مفاجئا لخلافة النرويجي أولي جونار سولسكاير في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخسر اليونايتد أمام واتفورد أمس، السبت، ضمن أحداث الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت إدارة الشياطين الحمر، اليوم، إقالة المدرب سولسكاير بشكل رسمي، على أن يقود مايكل كاريك الفريق، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن رونالدو طالب إدارة مانشستر يونايتد التعاقد مع لويس إنريكي، المدير الفني الحالي لمنتخب إسبانيا.

وسبق أن لعب رونالدو ضد إنريكي أثناء عمل الأخير مع برشلونة، بينما كان صاروخ ماديرا يدافع عن ألوان ريال مدريد.

وذكرت الشبكة أن إنريكي مهتم بفكرة قيادة مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.