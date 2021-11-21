  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

كريستيانو يطلب التعاقد مع مدرب مفاجئ لليونايتد!

تاريخ النشر: 21/11/2021 - 16:29

كريستيانو يطلب التعاقد مع مدرب مفاجئ لليونايتد!
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، رشح اسما مفاجئا لخلافة النرويجي أولي جونار سولسكاير في تدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي.

وخسر اليونايتد أمام واتفورد أمس، السبت، ضمن أحداث الجولة الـ12 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وأعلنت إدارة الشياطين الحمر، اليوم، إقالة المدرب سولسكاير بشكل رسمي، على أن يقود مايكل كاريك الفريق، لحين التعاقد مع مدير فني جديد.

ووفقًا لشبكة "سكاي سبورتس"، فإن رونالدو طالب إدارة مانشستر يونايتد التعاقد مع لويس إنريكي، المدير الفني الحالي لمنتخب إسبانيا.

وسبق أن لعب رونالدو ضد إنريكي أثناء عمل الأخير مع برشلونة، بينما كان صاروخ ماديرا يدافع عن ألوان ريال مدريد.

وذكرت الشبكة أن إنريكي مهتم بفكرة قيادة مانشستر يونايتد خلال الفترة المقبلة.

بودكاست عرب 48

#مانشستر يونايتد
#كريستيانو رونالدو
#أولي جونار سولسكاير
#لويس إنريكي

حوارات

ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟
ازدواجية اللغة: لماذا تتجاوز العربية الفصحى جيل الطفولة المبكرة؟

2021-11-20

د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"
د. عاص أطرش: "الامتحان هو بتنفيذ الخطة الاقتصادية وتحويل الميزانيات"

2021-11-13

المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  
المحامية زهر: العليا شرعنت الاحتلال والاستيطان ورفضت غالبية التماسات الفلسطينيين  

2021-10-30

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ما حقيقة اعتزال أغويرو؟
ما حقيقة اعتزال أغويرو؟

2021-11-21

هالاند يضع شرطا مقابل اللعب لريال مدريد
هالاند يضع شرطا مقابل اللعب لريال مدريد

2021-11-21

إدارة مانشستر يونايتد تحسم مصير سولسكاير
إدارة مانشستر يونايتد تحسم مصير سولسكاير

2021-11-21

الأكثر قراءة

حالة الطقس: أمطار غزيرة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة

حالة الطقس: أمطار غزيرة وانخفاض ملموس في درجات الحرارة

2021-11-20
مساع لتعديل اتفاقية كامب ديفيد.. تفاهمات مصرية - إسرائيلية بشأن قطاع غزة

مساع لتعديل اتفاقية كامب ديفيد.. تفاهمات مصرية - إسرائيلية بشأن قطاع غزة

2021-11-20
وادي الحمام: مصرع شخص في حادث عمل

وادي الحمام: مصرع شخص في حادث عمل

2021-11-20
حالة فُصام..

حالة فُصام..

2021-11-20
الناصرة: إصابة امرأة في جريمة إطلاق نار

الناصرة: إصابة امرأة في جريمة إطلاق نار

2021-11-20