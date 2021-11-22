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ريال مدريد يخصص مكافأة لبنزيمة

تاريخ النشر: 22/11/2021 - 08:50

ريال مدريد يخصص مكافأة لبنزيمة
النجم الفرنسي كريم بنزيمة (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن فريق ريال مدريد الإسباني يسعى لمكافأة نجمه الفرنسي، كريم بنزيمة، من خلال تمديد عقده لفترة جديدة.

وينتهي عقد بنزيمة مع ريال مدريد في صيف 2023، إذ جرى تمديد عقده قبل انطلاق الموسم الجاري، علمًا أن عقده القديم كان من المقرر أن ينتهي عقب نهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فإن إدارة الفريق الملكي قررت تمديد عقد بنزيمة، بعد تألقه الملحوظ مع الميرنجي ومنتخب فرنسا، طوال الفترة الماضية.

وينوي ريال مدريد بدء المحادثات مع النجم الفرنسي في بداية عام 2022، من أجل التوصل لاتفاق للإبقاء عليه حتى صيف 2024.

وتحدثت تقارير صحفية بشأن نية باريس سان جيرمان التعاقد مع بنزيمة، للرد على صفقة ريال مدريد المحتملة بضم مهاجمهم كيليان مبابي.

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#كريم بنزيمة
#ريال مدريد

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