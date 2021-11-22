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زيدان رفض تدريب اليونايتد لهذه الأسباب!

تاريخ النشر: 22/11/2021 - 16:39

زيدان رفض تدريب اليونايتد لهذه الأسباب!
المدرب الفرنسي زين الدين زيدان (أ ب)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، لم يعط اهتماما بتدريب مانشستر يونايتد الإنجليزي خلفا للنرويجي أولي جونار سولسكاير بعد إقالته.

وتواصلت إدارة "الشياطين الحمر" مع زيدان بعد إقالة سولسكاير، إلا أنه رفض تدريب الفريق.

وحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن هذه المرة الثانية التي يزهد فيها أسطورة فرنسا في هذا المنصب.

وذكرت الصحيفة أن رفض زيدان يعود لثلاثة أسباب: أولها أنه لا يجيد اللغة الإنجليزية، وبالتالي سيجد صعوبة في التواصل مع اللاعبين.

كما أن زوجته ليست مهتمة بالانتقال للعيش في إنجلترا، بالإضافة إلى أن مدرب الميرينغي السابق مغرم بقيادة باريس سان جيرمان يوما ما، وينتظر هذه الفرصة.

ولم يتول زيدان تدريب أي فريق، منذ رحيله عن ريال مدريد بنهاية الموسم الماضي.

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#زين الدين زيدان
#مانشستر يونايتد

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