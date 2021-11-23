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اليونايتد يفكر في التعاقد مع مدرب معتزل

تاريخ النشر: 23/11/2021 - 16:40

اليونايتد يفكر في التعاقد مع مدرب معتزل
(أ ب)
عرب ٤٨

وضعت إدارة مانشستر يونايتد الإنجليزي عينها على مدرب معتزل في حال فشل تعاقدها مع مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، ماوريسيو بوكيتينو، هذا الموسم.

ويعتبر بوكيتينو خيارا أول بالنسبة لمانشستر يونايتد من أجل خلافة النرويجي أولي جونار سولسكاير بعد إقالته.

ووفقًا لشبكة "TalkSPORT" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد يخطط للتعاقد مع الألماني رالف رانجنيك، المدير الفني السابق للايبزيج وشالكه، إذا لم ينجح في التوقيع مع بوكيتينو الآن.

وأشارت إلى أن مسؤولي يونايتد يدركون أن هناك صعوبات في التعاقد مع بوكيتينو قبل الصيف المقبل، لذا وضعوا خطة بديلة بالتعاقد مع مدرب مؤقت، وانتظار المدير الفني الأرجنتيني في الموسم الجديد.

وأوضحت أن رانجنيك سيكون المدرب المؤقت الذي تحدث عنه مانشستر يونايتد في بيان إقالة سولسكاير، وسيستمر مع الفريق الإنجليزي حتى نهاية الموسم الحالي فقط.

يذكر أن رانجنيك سبق وأن أعلن أنه اعتزل مجال التدريب وسيؤسس شركته الخاصة، لكنه أشار إلى احتمالية عودته إلى العمل في كرة القدم كمدرب أو مدير رياضي في حالات استثنائية.

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#مانشستر يونايتد
#ماوريسيو بوكيتينو
#رالف رانجنيك

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