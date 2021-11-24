اليوم: مباريات الجولة 5 من مجموعات دوري الأبطال

تجرى في وقت لاحق من مساء اليوم، الأربعاء، مباريات الجولة الخامسة وقبل الأخيرة من دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن تخوض الفرق مبارياتها على النحو التالي:

المجموعة الأولى:

22:00 مانشستر سيتي (إنجلترا) – باريس سان جيرمان (فرنسا)

22:00 كلوب بروج (بلجيكا) – لايبزيج (ألمانيا)

المجموعة الثانية:

22:00 أتلتيكو مدريد (إسبانيا) – آيه سي ميلان (إيطاليا)

22:00 ليفربول (إنجلترا) – بورتو (البرتغال)

المجموعة الثالثة:

19:45 بشكتاش (تركيا) – أياكس أمستردام (هولندا)

22:00 سبورتينغ لشبونة (البرتغال) – بوروسيا دورتموند (ألمانيا)

المجموعة الرابعة:

19:45 إنتر ميلان (إيطاليا) – شاختار دونيتسك (أوكرانيا)

22:00 شيريف تيراسبول (مولدوفا) – ريال مدريد (إسبانيا)